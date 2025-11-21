Военкор заявил об изобретении Российской армией нового вида боевых действий

Коц: Российская армия изобрела новый вид боевых действий — трубопроводную войну

Российская армия изобрела новый вид боевых действий — трубопроводную войну, в которой штурмовые группы перебрасываются в место назначения под землей. Об этом заявил в Telegram-канале военкор Александр Коц.

Он отметил, что возможности этой тактики очень широки на Украине. Коц уточнил, что там территория опутана сетью крупных газовых магистралей.

«В ответ на сливы в соцсетях всевозможных "мирных планов" армия России берет райцентры», — подчеркнул военкор.

До этого Коц рассказал, что взятие Купянска открывает наступление вглубь Харьковской области. По его мнению, со взятием города открывается прямой путь на Волчанск навстречу группировке «Север», а также к Славянско-Краматорской агломерации к северной границе Донецкой народной республики.

Накануне глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в докладе президенту страны Владимиру Путину объявил о взятии Купянска под полный контроль.