Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:56, 20 мая 2026Силовые структуры

Дезертир расправился с вдовой участника СВО в российском регионе

В Екатеринбурге осудили дезертира за убийство вдовы участника СВО
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Екатеринбурге осудили дезертира за расправу над вдовой участника СВО. Об этом сообщает «Коммерсант».

Как установил суд, 38-летний Денис Гоппаров в 2013 году был судим за кражу, а затем за расправу. В 2023 году он подписал контракт с Министерством обороны и отправился в зону специальной военной операции (СВО), где за участие в боевых действиях получил медаль «За храбрость» 2-й степени.

В конце февраля 2024 года после ранения он был отправлен на лечение в Благовещенск. После выписки он должен был вернуться на службу, но уехал в родной поселок Арти. В августе того же года его задержали полицейские и отправили на сборный пункт военнослужащих, самовольно оставивших части. В Ростове-на-Дону, узнав, что его хотят вернуть на СВО, он снова скрылся.

В марте 2025 года он познакомился с 44-летней женщиной и узнал, что у нее на счете хранятся 12 миллионов рублей, полученные в том числе за гибель мужа на СВО. В начале мая фигурант попросил у вдовы миллион рублей на приобретение нового автомобиля, но она отказала. Тогда дезертир решил расправиться с женщиной и похитить деньги.

8 мая 2025 года он забрал женщину из дома. Они вместе выехали из поселка, после чего остановились на трассе. Гоппаров в последний раз спросил, даст ли она ему денег, но снова получил отказ. Тогда злоумышленник лишил пострадавшую возможности дышать, а затем добил молотком. Тело он закопал. В тот же день фигурант перевел с ее счета себе 550 тысяч рублей, а своей жене — еще 450 тысяч рублей.

Через несколько дней злоумышленника задержали и арестовали. Суд приговорил его к 24 годам колонии особого режима.

Ранее сообщалось, что сигареты и мобильный телефон привели российского подростка в колонию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заявили о возможности восстановления отношений Европы с Россией

    Россиянин поехал за отверткой и по пути выиграл 2,5 миллиона рублей

    Ведущий «России 1» в шутку захотел сыграть на арфе голым в эфире

    Российский пенсионер получил срок за перевод денег в иностранную организацию

    Российский детсад не допустил шестилетнюю девочку на выпускной ради безопасности детей

    Один тип продуктов призвали не сочетать с антибиотиками

    Дерипаска не смог подсчитать количество «увозимых из Китая» миллиардов

    Шойгу высказался о союзнических отношениях с Арменией

    Трижды спасенный от казни в последний момент мужчина вышел на свободу через 29 лет

    Похищавшим деньги у бойцов СВО в Шереметьево вынесли приговор

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok