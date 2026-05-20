Дезертир расправился с вдовой участника СВО в российском регионе

В Екатеринбурге осудили дезертира за убийство вдовы участника СВО

В Екатеринбурге осудили дезертира за расправу над вдовой участника СВО. Об этом сообщает «Коммерсант».

Как установил суд, 38-летний Денис Гоппаров в 2013 году был судим за кражу, а затем за расправу. В 2023 году он подписал контракт с Министерством обороны и отправился в зону специальной военной операции (СВО), где за участие в боевых действиях получил медаль «За храбрость» 2-й степени.

В конце февраля 2024 года после ранения он был отправлен на лечение в Благовещенск. После выписки он должен был вернуться на службу, но уехал в родной поселок Арти. В августе того же года его задержали полицейские и отправили на сборный пункт военнослужащих, самовольно оставивших части. В Ростове-на-Дону, узнав, что его хотят вернуть на СВО, он снова скрылся.

В марте 2025 года он познакомился с 44-летней женщиной и узнал, что у нее на счете хранятся 12 миллионов рублей, полученные в том числе за гибель мужа на СВО. В начале мая фигурант попросил у вдовы миллион рублей на приобретение нового автомобиля, но она отказала. Тогда дезертир решил расправиться с женщиной и похитить деньги.

8 мая 2025 года он забрал женщину из дома. Они вместе выехали из поселка, после чего остановились на трассе. Гоппаров в последний раз спросил, даст ли она ему денег, но снова получил отказ. Тогда злоумышленник лишил пострадавшую возможности дышать, а затем добил молотком. Тело он закопал. В тот же день фигурант перевел с ее счета себе 550 тысяч рублей, а своей жене — еще 450 тысяч рублей.

Через несколько дней злоумышленника задержали и арестовали. Суд приговорил его к 24 годам колонии особого режима.

