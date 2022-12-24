Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:16, 11 декабря 2025Наука и техника

Эффективность ракетных «Гераней» оценили

Попов: «Герани» с ракетами «воздух-воздух» снизят эффективность самолетов ВСУ
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Применение российских дронов-камикадзе «Герань-2» с ракетами класса «воздух-воздух» Р-60 снизит эффективность самолетов ВСУ, которые используют для перехвата беспилотников. Возможности модифицированных «Гераней» оценил заслуженный военный летчик генерал-майор авиации в отставке Владимир Попов в беседе с «Царьградом».

«Они теперь будут с осторожностью подходить. И эта угроза будет их сковывать. И так-то у них самолетов мало, а теперь они будут опасаться использовать пушки и сближение. Соответственно, мы им коэффициент противодействия подняли», — сказал Попов.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

По его словам, летчикам противника придется осуществлять пуски ракет с больших дальностей и совершать маневры для уклонения. Из-за этого у экипажей самолетов возникнет дефицит времени, который снизит эффективность применения авиации.

Ранее в декабре стало известно, что ракеты Р-60, которыми вооружили «Герани», могут наводиться на цели и поражать их при помощи инфракрасной головки самонаведения «Комар». Максимальная дальность базовой Р-60 составляет семь километров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Британия призналась в отправке военных на Украину

    Перечислены 11 «великих» вещей из СССР

    Эффективность ракетных «Гераней» оценили

    Раскрыты уловки нацеленных на подростков мошенников

    Макрон заговорил о запрете соцсетей для детей и подростков

    Трамп подсчитал желающих заключить мирное соглашение украинцев

    «Россия — противник США». Конгресс проголосует за новый оборонный бюджет. Как он может изменить политику Трампа?

    Трамп заявил о «резком» обсуждении Украины с лидерами Европы

    США потребовали от МУС прекратить преследование Трампа

    В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о Крыме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok