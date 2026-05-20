17-летний армрестлер помог школьникам выбраться из-под обломков балкона в России

Армрестлер помог одноклассникам выбраться из-под обломков балкона в Севастополе

17-летний армрестлер, несмотря на собственные травмы, не сдался и помог одноклассникам выбраться из-под обвалившегося балкона в Севастополе. Об этом сообщает Baza.

«Даниил должен был танцевать вальс на последний звонок с Катей. Именно она — одна из самых тяжелых пострадавших», --сказано в сообщении.

Уточняется, что юный армрестлер отделался царапинами. Он помог довести одноклассников до машины скорой помощи. Его здоровью уже ничего не угрожает, от экстренной госпитализации он отказался и все еще находится на территории школы.

Об инциденте в севастопольской школе № 13 стало известно 20 мая. По словам главы города Михаила Развожаева, при падении балкона пострадали девять детей. Учащиеся одиннадцатого класса вышли на него, чтобы сфотографироваться на память. В момент совместного прыжка балкон не выдержал веса и обвалился.

Мать одного из пострадавших детей пояснила, что фото на балконе является ежегодной традицией в этой школе. В момент происшествия на нем стояли всем классом. У некоторых зафиксированы переломы, также одна из школьниц находилась без сознания. Ее срочно госпитализировали, сейчас она в сознании. Тем не менее известно, что, пока бригада скорой помощи не доехала до места, первыми раненым оказали помощь одноклассники, в том числе тот самый 17-летний армрестлер.