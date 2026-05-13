Уставшая от работы россиянка сообщила о бомбе в детсаду

В Приамурье помощница воспитателя сообщила о бомбе в детсаду, чтобы уйти домой

Суд в Благовещенске (Амурская область) оштрафовал на 100 тысяч рублей помощника воспитателя, которая захотела уйти пораньше с работы и «заминировала» детский сад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Женщину по фамилии Новик признали виновной по части 2 статьи 207 («Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве») УК РФ. Как установил суд, в январе она устала от работы и решила уйти домой пораньше. Женщина понимала, что отпроситься у нее не получится, и придумала хитрый план.

Она вставила запасную симку в телефон и создала фейковую страницу в мессенджере. С нее злоумышленница отправила несколько сообщений, указывающих на скорый взрыв, а затем сломала и выбросила симку, чтобы отвести от себя подозрения. Коллеги женщины испугались и вызвали силовые структуры. Сотрудники осмотрели здание и задержали Новик. На допросе она во всем созналась и раскаялась.

