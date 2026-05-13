Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:03, 13 мая 2026Силовые структуры

Уставшая от работы россиянка сообщила о бомбе в детсаду

В Приамурье помощница воспитателя сообщила о бомбе в детсаду, чтобы уйти домой
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Суд в Благовещенске (Амурская область) оштрафовал на 100 тысяч рублей помощника воспитателя, которая захотела уйти пораньше с работы и «заминировала» детский сад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Женщину по фамилии Новик признали виновной по части 2 статьи 207 («Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве») УК РФ. Как установил суд, в январе она устала от работы и решила уйти домой пораньше. Женщина понимала, что отпроситься у нее не получится, и придумала хитрый план.

Она вставила запасную симку в телефон и создала фейковую страницу в мессенджере. С нее злоумышленница отправила несколько сообщений, указывающих на скорый взрыв, а затем сломала и выбросила симку, чтобы отвести от себя подозрения. Коллеги женщины испугались и вызвали силовые структуры. Сотрудники осмотрели здание и задержали Новик. На допросе она во всем созналась и раскаялась.

Ранее суд на Сахалине приговорил к 17 годам лишения свободы местного жителя, виновного в государственной измене.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Замечательный, достойный человек». Умер ведущий программы «Время» Владимир Молчанов

    Российский газоперерабатывающий завод загорелся после атаки украинского БПЛА

    Стало известно о начале настоящего кошмара для Зеленского

    Найдено объяснение двухнедельного закрытия завода Haval в России

    Российский бизнесмен оставил жене записку и загадочно исчез

    Людей с одним типом кала призвали срочно обратиться к врачу

    Аэропорты Москвы открылись после ограничений на полеты

    Десятки машин раздавило сугробами в российском городе

    Миру предсказали дефицит двух продуктов питания

    Наследный принц Ирана выступил с резким обвинением в адрес Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok