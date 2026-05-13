Сбор координат обернулся сроком для россиянина

Жителя Сахалина приговорили к 17 годам за передачу координат Украине

Суд на Сахалине приговорил к 17 годам лишения свободы местного жителя, виновного в государственной измене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

48-летний мужчина отправится в колонию строгого режима. Как установил суд, зимой 2023 года он начал переписку с представителем украинских спецслужб. По указанию куратора осужденный собирал и передавал координаты интересующих его объектов на территории Сахалинской области. Его преступную деятельность выявили сотрудники регионального УФСБ России.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд приговорил к 10 годам лишения свободы жителя Оренбургской области, который планировал покинуть РФ и стать участником террористической организации.