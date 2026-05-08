Планировавший покинуть страну молодой россиянин задержан в аэропорту за госизмену

Суд приговорил жителя Оренбургской области к 10 годам за планы о госизмене

2-й Западный окружной военный суд приговорил к 10 годам лишения свободы 20-летнего жителя Оренбургской области, который планировал покинуть Россию и стать участником террористической организации. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре Оренбургской области.

Первые три года осужденный проведет в тюрьме, а остальной срок будет отбывать в колонии строгого режима. Его также оштрафовали на 400 тысяч рублей. Молодого россиянина признали виновным по статьям 30, 275 УК РФ («Приготовление к государственной измене»).

По версии следствия, в период с июля 2023 года по март 2025 года мужчина установил контакт с членами запрещенной на территории России организации, решил стать ее членом и даже оказывал помощь ее участникам в вооруженной борьбе против военнослужащих и граждан России.

В какой-то момент осужденный решил покинуть страну — он получил заграничный паспорт, прошел медицинскую комиссию и купил авиабилеты, чтобы улететь из России. Однако он был задержан в одном из аэропортов Москвы.

