Боец СВО вернулся с фронта и потерял все имущество

В Якутии сгорела квартира ветерана СВО со всеми вещами и документами солдата

Боец специальной военной операции (СВО) вернулся с фронта и потерял все имущество. Об этом сообщает сетевое издание SakhaDay.

Мужчина проходил службу в одном из добровольческих отрядов. После возвращения домой ветеран работал охранником. Мужчина собирался отправиться на реабилитацию, однако за несколько дней до этого в его квартире произошел пожар.

В квартире находились имущество и все документы бойца — ничто из этого не удалось спасти. Местный омбудсмен Сардана Гурьева пообещала оказать ветерану всестороннюю поддержку.

Ранее в Карелии в доме бойца СВО произошел пожар. Военнослужащий находился в помещении и не смог спастись.