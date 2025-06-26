Российский военнослужащий вернулся с СВО и заживо сгорел в своем доме

Боец СВО из Карелии вернулся с фронта и заживо сгорел в своем доме

Боец специальной военной операции (СВО) из Карелии вернулся с фронта и заживо сгорел в своем доме. Об этом пишет газета «Фактор».

По данным издания, россиянин подписал контракт с Минобороны в конце мая 2023 года и ушел на СВО. Он, в частности, принимал участие в боевых действиях на херсонском направлении. В одном из боев был ранен, но выжил.

9 июня российский военнослужащий приехал в родную деревню в отпуск, а через две недели его не стало. Известно, что во время пожара он находился в доме вместе с братом. Обоих спасти уже не удалось.

Ранее сообщалось, что в Красноярске произошел пожар в доме другого участника СВО. В жилище находились двое его детей, они не выжили.