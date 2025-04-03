Двое детей бойца СВО заживо сгорели в российском городе

В Красноярске двое детей не выжили при пожаре, их отец — участник СВО

Двое детей стали жертвами пожара в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России в Telegram.

Пожар разгорелся в жилом доме на улице Гастелло. К моменту локализации огнем было охвачено 12 квадратных метров. В региональной прокуратуре уточнили, что двум братьям было 9 месяцев и три года. ЧП произошло, когда мать мальчиков ушла в магазин. Точная причина случившегося пока не установлена.

По данным Telegram-канала «Борус. Люди», отец детей — участник специальной военной операции (СВО), который пропал без вести в зоне боевых действий.

Утром 3 апреля стало известно о пожаре в Подмосковье. ЧП произошло во Власихе, пожаром оказалась охвачена одна из квартир. Жертвами стали четыре человека. Спустя непродолжительное время пожар был ликвидирован.

