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14:23, 3 апреля 2025Россия

Двое детей бойца СВО заживо сгорели в российском городе

В Красноярске двое детей не выжили при пожаре, их отец — участник СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Двое детей стали жертвами пожара в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России в Telegram.

Пожар разгорелся в жилом доме на улице Гастелло. К моменту локализации огнем было охвачено 12 квадратных метров. В региональной прокуратуре уточнили, что двум братьям было 9 месяцев и три года. ЧП произошло, когда мать мальчиков ушла в магазин. Точная причина случившегося пока не установлена.

По данным Telegram-канала «Борус. Люди», отец детей — участник специальной военной операции (СВО), который пропал без вести в зоне боевых действий.

Утром 3 апреля стало известно о пожаре в Подмосковье. ЧП произошло во Власихе, пожаром оказалась охвачена одна из квартир. Жертвами стали четыре человека. Спустя непродолжительное время пожар был ликвидирован.

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