Четыре человека стали жертвами пожара под Москвой

В Подмосковье в жилом доме произошел пожар, четверых человек не спасли

Четыре человека стали жертвами пожара в Московской области. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в Telegram.

ЧП произошло в подмосковной Власихе. Пожар разгорелся в одной из квартир жилого дома. На опубликованном каналом снимке с места виден огонь в одном из окон.

ТАСС добавляет, что огнем было охвачено 60 квадратных метров. 20 жителей дома, среди которых пятеро детей, были эвакуированы. В настоящее время пожар ликвидирован.

Сутками ранее пожар произошел в Красноярском крае, его жертвами стали три человека, в том числе ребенок. Площадь возгорания составила 36 квадратных метров.