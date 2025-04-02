Ребенок и двое взрослых заживо сгорели в российском регионе

В Красноярском крае ребенок и двое взрослых не выжили при пожаре

Ребенок и двое взрослых заживо сгорели к Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России в Telegram.

ЧП произошло в Рыбинском районе. К моменту прибытия пожарных здание уже было полностью охвачено огнем. Площадь возгорания составили 36 квадратных метров.

Тела троих человек, в том числе 12-летнего мальчика, были найдены на месте. Причина пожара пока не установлена.

Ранее похожий случай произошел в Нижегородской области, где семья из трех человек не выжила при пожаре. Самому младшему из них было 50 лет.