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08:44, 2 апреля 2025Россия

Ребенок и двое взрослых заживо сгорели в российском регионе

В Красноярском крае ребенок и двое взрослых не выжили при пожаре
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал МЧС Красноярского края

Ребенок и двое взрослых заживо сгорели к Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России в Telegram.

ЧП произошло в Рыбинском районе. К моменту прибытия пожарных здание уже было полностью охвачено огнем. Площадь возгорания составили 36 квадратных метров.

Тела троих человек, в том числе 12-летнего мальчика, были найдены на месте. Причина пожара пока не установлена.

Ранее похожий случай произошел в Нижегородской области, где семья из трех человек не выжила при пожаре. Самому младшему из них было 50 лет.

ЖЗЛ
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