Российская семья заживо сгорела в частном доме

В Нижегородской области семья из трех человек заживо сгорела в частном доме

В Нижегородской области семья из трех человек заживо сгорела в частном доме. Об этом сообщил Telegram-канал Ni Mash.

По сведениям российского издания, внутри в момент инцидента находились пенсионерка и двое ее сыновей 57 и 50 лет. Никому из них выбраться из охваченного пламенем дома не удалось.

Как установили пожарные, огонь охватил 200 квадратных метров. Предположительно, пламя вспыхнуло из-за неаккуратного обращения с бытовой техникой.

До этого сообщалось, что в Калининградской области 85-летняя женщина сгорела дома из-за электроматраса. Пенсионерку обнаружили на кухне, реанимировать ее медикам не удалось.

Еще раньше загоревшийся пауэрбанк уничтожил квартиру в Нижневартовске.