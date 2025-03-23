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16:38, 23 марта 2025Россия

Пауэрбанк уничтожил квартиру в российском городе

МЧС: Взорвавшийся пауэрбанк уничтожил квартиру в Нижневартовске
Алина Черненко

Кадр: Telegram-канал МЧС России

Загоревшийся пауэрбанк уничтожил квартиру в Нижневартовске. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

По данным источника, горожанин оставил на ночь на зарядке аккумулятор, который вскоре перегрелся и взорвался. Огонь быстро распространился.

Из пожара спасли шесть человек, в том числе ребенка. Возгорание площадью 21 квадратный метр ликвидировали 17 пожарных и 5 единиц техники.

В ведомстве напомнили россиянам, что не стоит оставлять включенные в сеть электроприборы на ночь и без присмотра. Кроме того, их призвали следить за исправностью гаджетов и пользоваться сертифицированной продукцией.

Ранее в США пес разгрыз пауэрбанк и устроил пожар в доме. Когда пламя перекинулось на диваны, питомец выбежал на улицу через собачью дверцу.

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