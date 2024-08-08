Пес устроил в доме пожар и выбежал через собачью дверцу

В США собака устроила дома пожар и выбежала на улицу

В США собака устроила пожар в доме при помощи внешнего аккумулятора для зарядки телефонов. Об этом пишет CBS News.

Домашняя камера для наблюдения за питомцами в штате Оклахома засняла опасный инцидент. Одна из двух собак, оставшихся дома, пока хозяева были на работе, нашла пауэрбанк и заинтересовалась им. Пес принес его на лежанку и начал грызть. В какой-то момент литий-ионный аккумулятор взорвался. Обе собаки, испугавшись, отбежали в сторону. После взрыва пауэрбанк начал искрить, лежанка воспламенилась. В доме начался пожар.

Когда пламя перекинулось на диваны, обе собаки и кошка выбежали на улицу через собачью дверцу. Они не пострадали. На место оперативно прибыли пожарные, которые потушили огонь.

Пожарные попросили людей ответственно подходить к хранению взрывоопасных предметов и горючих веществ. Они напомнили, что литий-ионные аккумуляторы нужно прятать от детей и животных, использовать согласно инструкции и сдавать в переработку в случае поломки.

Ранее сообщалось, что в штате Колорадо, США, собака случайно включила плиту ночью и устроила пожар в доме. Огонь удалось потушить, питомец не пострадал.