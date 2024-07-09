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19:14, 9 июля 2024Из жизни

Собака включила плиту и подожгла дом

В США собака случайно включила плиту и подожгла дом

В штате Колорадо, США, собака случайно включила плиту ночью и устроила пожар в доме. Об этом сообщает KABC-TV.

Владельцев собаки разбудила умная колонка Apple. Она сообщила, что в доме слишком высокая температура. Супруги вышли из спальни и обнаружили, что на кухне полыхает огонь. Когда пожарные прибыли на место, пара уже потушила пламя. При этом мужчина успел надышаться угарным газом, поэтому его забрали в больницу.

Сначала супруги и следователи не могли понять причину возгорания. Все стало ясно только после просмотра записей с камеры наблюдения. На видео их собака решила осмотреть и обнюхать плиту, поэтому поставила на нее две передние лапы. Так животное и включило конфорку, от которой воспламенились стоявшие рядом коробки.

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      Юлия Юткина
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