Собака включила плиту и подожгла дом

В США собака случайно включила плиту и подожгла дом

В штате Колорадо, США, собака случайно включила плиту ночью и устроила пожар в доме. Об этом сообщает KABC-TV.

Владельцев собаки разбудила умная колонка Apple. Она сообщила, что в доме слишком высокая температура. Супруги вышли из спальни и обнаружили, что на кухне полыхает огонь. Когда пожарные прибыли на место, пара уже потушила пламя. При этом мужчина успел надышаться угарным газом, поэтому его забрали в больницу.

Сначала супруги и следователи не могли понять причину возгорания. Все стало ясно только после просмотра записей с камеры наблюдения. На видео их собака решила осмотреть и обнюхать плиту, поэтому поставила на нее две передние лапы. Так животное и включило конфорку, от которой воспламенились стоявшие рядом коробки.

Как пишет USA Today, дом был так сильно поврежден, что паре пришлось на время переехать. Их питомец не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Таиланде медведь напал на волонтера, тушившего огонь в лесу. Пожарный получил травмы, но был спасен коллегами, которые отогнали хищника.