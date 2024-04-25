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19:52, 25 апреля 2024Из жизни

Медведь набросился на тушившего лес пожарного

The Thaiger: в Таиланде медведь напал на волонтера, тушившего лесной пожар

Фото: Unsplash

В Таиланде гималайский медведь напал на волонтера пожарной службы, который помогал тушить лес в провинции Лампанг. Об этом сообщает The Thaiger.

56-летний Сарм Мунгтронг в составе группы из 20 волонтеров тушил лесной пожар 21 апреля. Мужчина рассказал, что в зарослях был очень густой дым, и он не заметил, как к нему подобрался хищник.

Медведь набросился на Мунгтронга и повалил его в ручей. В результате мужчина получил травмы руки и головы. Его коллеги сразу же вмешались и прогнали хищника. В больнице Мунгтронгу наложили 10 швов. В данный момент его жизни ничего не угрожает.

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На севере Таиланда бушуют лесные пожары. Ситуация остается сложной, так как в регионе стоит жара — температура воздуха достигает 44 градусов Цельсия. 23 апреля правительство Таиланда выпустило специальное предупреждение для жителей и пожарных. В нем сказано, что в районе пожаров возможны столкновения с дикими животными, которые заходят в населенные пункты, спасаясь от огня.

Ранее сообщалось, что в Словакии участились случаи нападения на людей медведей, перевезенных в Европу из украинских Карпат. Очередной случай произошел недалеко от города Кисуцке-Нове-Место, жертвой хищника стал пожарный, который прогуливался в национальном парке.

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      Никита Савин
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