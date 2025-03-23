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18:46, 23 марта 2025Россия

Россиянка сгорела дома из-за электроматраса

В Калининградской области 85-летняя женщина сгорела дома из-за электроматраса
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал МЧС Калининградской области

В Калининградской области после тушения пожара в трехкомнатной квартире была обнаружена 85-летняя хозяйка без признаков жизни. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МЧС.

ЧП произошло в доме на улице Садовой в городе Пионерском. Сотрудники МЧС России нашли тело на кухне. Площадь пожара составила 45 квадратных метра. В тушении участвовали 11 пожарных и две единицы техники.

По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электроматраса.

23 марта сообщалось, что загоревшийся пауэрбанк уничтожил квартиру в Нижневартовске.

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