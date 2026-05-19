Летевший в Москву самолет с россиянами незапланированно сел на Урале

E1: Следовавший из Благовещенска в Москву пассажирский самолет сел в Кольцово

Пассажирский самолет с россиянами на борту, летевший в столицу, незапланированно сел в аэропорту на Урале. Об этом сообщает Telegram-канал E1.

Пассажиры, следовавшие рейсом Благовещенск — Москва, приземлились в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Экипаж лайнера принял решение изменить маршрут из-за состояния пассажира — его здоровье ухудшилось во время полета.

По сообщению пресс-службы авиагавани, к воздушному судну вызвали бригаду скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали. На данный момент борт отправился на аэродром назначения.

Ранее молния поразила вылетевший из аэропорта самолет с пассажирами на борту. Командир воздушного судна сразу запросил аварийную посадку.