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00:27, 10 июля 2025Интернет и СМИ

Дурову разрешили выезжать из Франции

Сооснователю Telegram Дурову разрешили временно покидать Францию
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Сооснователь Telegram Павел Дуров с 10 июля сможет выезжать за пределы Франции. Прокуратура страны смягчила условия судебного контроля в отношении бизнесмена, сообщает Le Monde.

Однако список мест, куда может отправиться Дуров, ограничен — ему разрешили поездки в ОАЭ, где проживают его родственники и находятся офисы Telegram. Также ограничен и период его пребывания за пределами Франции — в Дубае он сможет находиться только 14 дней. Перед отъездом бизнесмен обязан уведомить о своих планах следственного судью.

В Telegram приветствовали это решение суда. Там отметили, что к концу года, вероятно, снимут и требование о возвращении во Францию каждые две недели.

Дурова задержали 24 августа в аэропорту Парижа. Французское следствие подозревает его в соучастии в незаконны[ действиях, совершаемых через Telegram.

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