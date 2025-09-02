Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:33, 2 сентября 2025Ценности

Vogue подтвердил имя нового главреда

Журнал Vogue подтвердил имя нового главреда Хлои Малль
Екатерина Ештокина

Фото: Paul Archuleta / Getty Images

Журнал Vogue подтвердил имя нового главного редактора. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте издания.

По данным издания, пост американского отделения займет 39-летняя Хлоя Малль. Малль работает в Vogue с 2011 года, начав карьерный путь в качестве редактора социальных сетей и отвечая за все свадебные и светские материалы.

Материалы по теме:
«Я уверена, Россия снова будет в тренде» Как молодые российские бренды влюбили в себя главных мировых звезд?
«Я уверена, Россия снова будет в тренде»Как молодые российские бренды влюбили в себя главных мировых звезд?
19 августа 2022
«Вот он, прорыв!» Российские дизайнеры влюбили в себя миллионы людей и звезд Голливуда. Как они ворвались в мир моды?
«Вот он, прорыв!»Российские дизайнеры влюбили в себя миллионы людей и звезд Голливуда. Как они ворвались в мир моды?
12 августа 2022

«Мода и медиа развиваются с головокружительной скоростью, и я так рада — и благоговейно — быть частью этого. Мне также невероятно повезло, что Анна все еще живет рядом со мной и является моим наставником», — высказалась Малль.

Известно, что на данную должность женщину назначила экс-главред Vogue Анна Винтур.

26 июня британская журналистка и бывший главный редактор издания Анна Винтур заявила о желании покинуть пост, который занимала 37 лет. Она продолжит работу на должностях главного контент-директора Condé Nast и глобального редакционного директора журнала.

В феврале журналистка получила от короля Карла III орден Кавалеров Почета за вклад в мир моды. Она появилась перед камерами в черных солнцезащитных очках, но во время торжественного мероприятия сняла их. После того как Карл III прикрепил орден к лацкану пиджака Винтур, она улыбнулась и пожала ему руку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент европейской страны предложила принять переговоры по Украине

    Врач развеяла три мифа о бюстгалтерах

    Захарова повторила урок истории для президента Финляндии

    Обнаружен крупнейший клад бронзового века

    Аферисты обманули российскую школьницу на восемь миллионов рублей

    Известная журналистка высказалась о судьбе 99 процентов пропавших на СВО солдат

    Vogue подтвердил имя нового главреда

    Еще одна страна Азии изменила правила въезда и выезда для россиян

    Боню обвинили в отсутствии материнского воспитания из-за съемок ее дочери в рекламе

    Ким Чен Ын починил лифт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости