Журнал Vogue подтвердил имя нового главреда Хлои Малль

Журнал Vogue подтвердил имя нового главного редактора. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте издания.

По данным издания, пост американского отделения займет 39-летняя Хлоя Малль. Малль работает в Vogue с 2011 года, начав карьерный путь в качестве редактора социальных сетей и отвечая за все свадебные и светские материалы.

«Мода и медиа развиваются с головокружительной скоростью, и я так рада — и благоговейно — быть частью этого. Мне также невероятно повезло, что Анна все еще живет рядом со мной и является моим наставником», — высказалась Малль.

Известно, что на данную должность женщину назначила экс-главред Vogue Анна Винтур.

26 июня британская журналистка и бывший главный редактор издания Анна Винтур заявила о желании покинуть пост, который занимала 37 лет. Она продолжит работу на должностях главного контент-директора Condé Nast и глобального редакционного директора журнала.

В феврале журналистка получила от короля Карла III орден Кавалеров Почета за вклад в мир моды. Она появилась перед камерами в черных солнцезащитных очках, но во время торжественного мероприятия сняла их. После того как Карл III прикрепил орден к лацкану пиджака Винтур, она улыбнулась и пожала ему руку.