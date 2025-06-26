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21:00, 26 июня 2025Ценности

Анна Винтур покинет пост главного редактора Vogue

Журналистка Анна Винтур покинет пост главного редактора американского Vogue
Мария Винар

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Британская журналистка Анна Винтур покинет пост главного редактора американской версии журнала Vogue. Об этом сообщает WWD.

Известно, что Винтур занимала данный пост 37 лет. Анонимные источники утверждают, что она рассказала о своем решении своим сотрудникам в четверг, 26 июня. При этом отмечается, что журналистка продолжит работу на должностях главного контент-директора Condé Nast и глобального редакционного директора Vogue.

Винтур работала главредом упомянутого издания с 1988 года. Она стала прообразом Миранды Пристли — героини культового фильма «Дьявол носит Prada», которую сыграла американская актриса Мерил Стрип.

В феврале журналистка получила от короля Карла III орден Кавалеров Почета за вклад в мир моды. Она появилась перед камерами в черных солнцезащитных очках, но во время торжественного мероприятия сняла их. После того как Карл III прикрепил орден к лацкану пиджака Винтур, она улыбнулась и пожала ему руку.

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