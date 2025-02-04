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17:41, 4 февраля 2025Ценности

Главред Vogue получила от короля Карла III орден Кавалеров Почета за вклад в мир моды

Главред Vogue Анна Винтур получила орден Кавалеров Почета за вклад в мир моды
Мария Винар

Фото: Andrew Matthews / Reuters

Главред глянцевого журнала Vogue Анна Винтур получила от короля Карла III орден Кавалеров Почета за вклад в мир моды. Об этом сообщает Daily Mail.

75-летняя журналистка пришла на церемонию награждения, которая состоялась в Букингемском дворце, в сером пиджаке и длинной юбке. Кроме того, на ней были коричневые кожаные сапоги и ожерелье.

Уточняется, что Винтур появилась перед камерами в черных солнцезащитных очках, но во время торжественного мероприятия сняла их. После того, как Карл III прикрепил орден к лацкану ее пиджака, Винтур улыбнулась и пожала ему руку.

В декабре прошлого года модельер Ребекка Минкофф раскрыла неожиданную причину отказа ей от Анны Винтур в приглашении на бал Met Gala. Тогда дизайнер рассказала в подкасте Two Ts in a Pod, что 15 лет назад зашла в один лифт с журналисткой и попыталась с ней заговорить.

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