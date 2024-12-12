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15:20, 12 декабря 2024Ценности

Модельер раскрыла неожиданную причину отказа главреда Vogue в приглашении на Met Gala

Модельер Минкофф рассказала, что Винтур не приглашала ее на Met Gala из-за лифта
Мария Винар
Анна Винтур

Анна Винтур. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Модельер Ребекка Минкофф раскрыла неожиданную причину отказа главреда Vogue Анны Винтур в приглашении на бал Met Gala. Соответствующий комментарий из подкаста Two Ts in a Pod приводит издание Page Six.

Дизайнер рассказала, что 15 лет назад зашла в один лифт с журналисткой и попыталась с ней заговорить. «Я тогда сказала "Привет, как ваше настроение?" Винтур просто опустила глаза. Все молчали, было неловко», — поделилась она воспоминаниями с ведущими.

По ее словам, она тогда не знала, что существует правило не входить в один лифт с Винтур. «Это был конец моих отношений с Анной. Я до сих пор, 15 лет спустя, об этом думаю. Может быть, это и есть причина, почему я никогда не была приглашена на Met Gala», — объяснила Минкофф.

Ранее Анна Винтур объяснила постоянное появление на публике в солнцезащитных очках.

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