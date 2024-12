Модельер раскрыла неожиданную причину отказа главреда Vogue в приглашении на Met Gala

Модельер Минкофф рассказала, что Винтур не приглашала ее на Met Gala из-за лифта

Модельер Ребекка Минкофф раскрыла неожиданную причину отказа главреда Vogue Анны Винтур в приглашении на бал Met Gala. Соответствующий комментарий из подкаста Two Ts in a Pod приводит издание Page Six.

Дизайнер рассказала, что 15 лет назад зашла в один лифт с журналисткой и попыталась с ней заговорить. «Я тогда сказала "Привет, как ваше настроение?" Винтур просто опустила глаза. Все молчали, было неловко», — поделилась она воспоминаниями с ведущими.

По ее словам, она тогда не знала, что существует правило не входить в один лифт с Винтур. «Это был конец моих отношений с Анной. Я до сих пор, 15 лет спустя, об этом думаю. Может быть, это и есть причина, почему я никогда не была приглашена на Met Gala», — объяснила Минкофф.

