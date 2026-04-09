13:12, 9 апреля 2026

Россиянин сломал пенис во время секса в бане

В Башкирии мужчина вернулся из бани со сломанным половым органом
Алиса Дмитриева

Фото: katuSka / Shutterstock / Fotodom

Житель Башкирии сломал пенис во время секса с проституткой в бане. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Случай произошел в городе Стерлитамак. 37-летний Петр отправился в баню, сказав жене, что собирается попариться с друзьями. Однако с собой мужчины позвали проститутку, которая обслуживала их в парной. В какой-то момент Петр уединился с женщиной. Судя по всему, он выбрал не самую удачную позу, в которой партнерше нужно было стоять. Она не удержалась на ногах и упала. Петр не успел оперативно отреагировать и получил травму. Его половой орган деформировался и начал синеть.

Мужчину госпитализировали с острой болью. После осмотра врачи диагностировали разрыв белочной оболочки пениса. Петра экстренно прооперировали. В случае несвоевременного оказания помощи башкирец мог бы остаться импотентом. Сейчас он уже вернулся домой к жене, медики рекомендовали ему соблюдать постельный режим, наблюдаться у уролога и воздержаться от половой жизни как минимум несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что британский порноактер едва не лишился пениса после двойной дозы препаратов для потенции. По его словам, половой орган стал фиолетовым и распух.

