08:01, 19 марта 2026

Порноактер пожаловался на взрывающийся пенис после супервиагры

Олег Парамонов
Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock / Fotodom

Британский порноактер едва не лишился пениса после двойной дозы препаратов для потенции. Об этом сообщает издание The Sun.

В декабре 2024 года 36-летнему Тому предстояло сняться в двух порнофильмах за день. Перед первыми съемками он принял таблетку средства от эректильной дисфункции, а через два часа дополнительно употребил камагру — запрещенную в Великобритании супервиагру в виде желе.

К концу съемок эрекция не прошла и сопровождалась сильной болью. «Было ощущение, что мой член сейчас взорвется», — рассказал Том. Спустя сутки его пенис увеличился втрое и приобрел фиолетовый оттенок. После этого он решил обратиться к врачу.

Медики дважды проводили дренирование пениса и выкачали из порноактера около литра крови, однако она продолжала скапливаться. Его также предупредили о риске сердечного приступа. «Я сидел рядом с партнершей, держал ее за руку и говорил: "Я потеряю свой член"», — вспоминает он.

Через 48 часов отек спал, и Тома выписали. Однако теперь он не может достичь полной эрекции и думает об установке фаллопротеза с надувным механизмом.

Ранее американские порноактрисы Рейган Фокс и Сильвия Сейдж опровергли распространенный стереотип об индустрии контента для взрослых. Они назвали мифом мнение, что у порноактеров нет других навыков и интересов.

