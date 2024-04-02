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09:43, 2 апреля 2024Интернет и СМИ

Порноактрисы опровергли распространенный стереотип об индустрии

Рейган Фокс

Рейган Фокс. Кадр: Camsoda Girls / YouTube

Популярные американские порноактрисы Рейган Фокс и Сильвия Сейдж опровергли распространенный стереотип о том, что люди, работающие в индустрии контента для взрослых, не обладают другими навыками. На эту тему они высказались в подкасте Sexy Funny Raw, видео вышло на YouTube.

«Один из мифов — что у людей, которые приходят в порноиндустрию, нет никаких других навыков или знаний», — заявила Фокс. По ее словам, она часто встречает на работе очень разносторонних людей с увлечениями, далекими от сферы порно — например, тех, кто интересуется историей или музыкой.

«Люди принимают порноактеров за каких-то дурашливых людей, которые просто раздвигают ноги, но на самом деле они представляют собой нечто большее», — добавила Фокс. Сейдж согласилась с ней. Она заявила, что у работающих в порноиндустрии людей зачастую есть высшее образование, а у некоторых — ученые степени. Сейдж также добавила, что люди, которым удалось добиться успеха в порно — одни из умнейших из всех, кого она встречала.

Ранее порноактриса Вайолет Майерс опровергла другой миф о фильмах для взрослых. Она заявила, что для работы в порно не нужно проходить кастинг.

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      Олег Давыдов
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