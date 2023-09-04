Порнозвезда опровергла популярный стереотип об индустрии

Американская порноактриса Вайолет Майерс заявила, что, вопреки популярному стереотипу, в сфере контента для взрослых не проводят кастинги. Миф о секс-индустрии она опровергла в подкасте, доступном на YouTube-канале Inside OnlyFans.

«В порноиндустрии нет кастингов. Люди думают, что они есть, но это не так», — заявила Майерс.

По словам порнозвезды, ее пригласили сниматься в фильмах для взрослых через соцсети. В тот период она работала вебкам-моделью.

Ранее популярная российская порноактриса Полина Марченко, также известная как Luxury Girl, раскрыла свой доход. Она заявила, что за пять лет работы в сфере контента для взрослых заработала пять миллионов долларов (примерно 480 миллионов рублей по нынешнему курсу).

Перед этим порнозвезда из Канады Корина Кова пожаловалась на главный миф о секс-индустрии. Она назвала стереотипом мнение о том, что съемки в порно унизительны для женщин.

