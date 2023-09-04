Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:40, 4 сентября 2023Интернет и СМИ

Порнозвезда опровергла популярный стереотип об индустрии

Фото: @realvioletmyers

Американская порноактриса Вайолет Майерс заявила, что, вопреки популярному стереотипу, в сфере контента для взрослых не проводят кастинги. Миф о секс-индустрии она опровергла в подкасте, доступном на YouTube-канале Inside OnlyFans.

«В порноиндустрии нет кастингов. Люди думают, что они есть, но это не так», — заявила Майерс.

По словам порнозвезды, ее пригласили сниматься в фильмах для взрослых через соцсети. В тот период она работала вебкам-моделью.

Ранее популярная российская порноактриса Полина Марченко, также известная как Luxury Girl, раскрыла свой доход. Она заявила, что за пять лет работы в сфере контента для взрослых заработала пять миллионов долларов (примерно 480 миллионов рублей по нынешнему курсу).

Перед этим порнозвезда из Канады Корина Кова пожаловалась на главный миф о секс-индустрии. Она назвала стереотипом мнение о том, что съемки в порно унизительны для женщин.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости

    Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке

    Россияне пережили самый жаркий август в истории

    Порнозвезда опровергла популярный стереотип об индустрии

    В Китае официально подтвердили отказ Си Цзиньпина ехать на саммит G20

    Отсутствие Байдена на АСЕАН создаст проблемы для саммита

    Стало известно о пострадавшем при пожаре на яхте в Клязьминском водохранилище

    ВСУ получили дроны с искусственным интеллектом

    Потерявшуюся семилетнюю российскую девочку нашли

    Столкнувшую правнука с балкона российскую пенсионерку отправили на лечение

    Московские подростки попробовали себя в 200 профессиях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости