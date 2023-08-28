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09:36, 28 августа 2023Интернет и СМИ

Порнозвезда пожаловалась на главный стереотип о секс-индустрии

Кадр: Inside OnlyFans / YouTube

Популярная модель и порноактриса из Канады Корина Кова (Korina Kova) пожаловалась на главный стереотип о секс-индустрии. В подкасте Inside OnlyFans, доступном на YouTube, она рассказала, что многие ошибочно считают, что работа в порно унизительна для женщин.

Кова назвала стереотипом мнение о том, что съемки в порно унизительны для женщин. «Я не чувствую никакого неуважения, ничто не заставляет меня чувствовать себя неуверенно», — высказалась она.

Модель призналась, что с приходом в секс-индустрию она осознала, что впервые нашла работу, которая позволяет держать под контролем все в ее жизни, зарабатывать большие деньги и добиться успеха.

Ранее американская модель и автор контента для взрослых Таша Рейн (настоящее имя — Рейчел Свиммер) также высказалась о стереотипах порноиндустрии. Она рассказала, что многие убеждены в том, что в порно снимаются глупые люди. Чтобы опровергнуть это распространенное мнение, актриса получила две степени — в области гендерных исследований и журналистики.

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    Олег Давыдов
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