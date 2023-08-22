Порнозвезда пожаловалась на неприятный стереотип о ее работе

Американская модель и порнозвезда Таша Рейн (настоящее имя — Рейчел Свиммер) пожаловалась на стереотип, связанный с ее карьерой. О том, какое мнение о работниках секс-индустрии вызывает у нее неприятные чувства, актриса рассказала в эфире подкаста Holly Randall Unfiltered, запись которого доступна на YouTube.

«Когда я начала сниматься в порно, то поняла, что мне нужно несколько ученых степеней, две или даже больше, потому что есть такой стереотип, что, если ты снимаешься в порно, ты неумный человек. И я думаю, что у меня сработал защитный механизм, мне нужно было получить несколько ученых степеней, чтобы люди не думали, что я глупая», — рассказала Рейн.

Чтобы опровергнуть это распространенное мнение, актриса получила две степени — в области гендерных исследований и журналистики.

Ранее другая порнозвезда из США Эйден Эшли назвала связанную с ее работой сложность. Порноактриса заявила, что из-за негативных стереотипов вокруг секс-индустрии она не может рассказывать окружающим о своей карьере. Как уточнила звезда, о ее работе в порно знают только близкие родственники.