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16:58, 15 августа 2023Интернет и СМИ

Порнозвезда пожаловалась на связанную с ее работой сложность

Эйден Эшли

Эйден Эшли. Кадр: Holly Randall Unfiltered / YouTube

Американская порноактриса Эйден Эшли пожаловалась на то, что в связи со стереотипами вокруг порноиндустрии она не может рассказывать всем окружающим о своей работе. Сложность, связанную с карьерой в индустрии контента для взрослых, она назвала в подкасте Holly Randall Unfiltered. Видео доступно на YouTube.

Эшли выразила уверенность в том, что с порно всегда связаны негативные стереотипы. Порнозвезда заявила, что открыто говорит о своей работе среди коллег в Лос-Анджелесе, однако все меняется, когда она оказывается в другом окружении. «Ты не можешь сказать о своей работе водителю Uber, потому что это опасно. Ты не можешь рассказать об этом своему соседу в самолете», — высказалась гостья подкаста.

Порноактриса отметила, что о ее карьере в порно знают только близкие родственники. Более дальняя родня, по словам Эшли, не в курсе ее работы, в связи с чем иногда на семейных сборищах, когда родственники хотят узнать о том, чем она занимается, возникают неловкие ситуации. «Все думают, что я просто болтаюсь без дела в Лос-Анджелесе, нигде не работаю и сижу на шее у мамы. А в реальности я полностью обеспечиваю себя с 17 лет», — подчеркнула она.

Ранее популярный порноактер Джонни Кастл назвал главную сложность работы в индустрии контента для взрослых. Кастл признался, что самой трудной частью работы ему кажется время перед съемками, поскольку он сильно волнуется.

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    Олег Давыдов
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