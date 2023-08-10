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08:01, 10 августа 2023Интернет и СМИ

Популярный порноактер назвал главную сложность своей работы

Кадр: That's OFfensive Podcast / YouTube

Популярный американский порноактер Джонни Кастл (настоящее имя — Рокко Сантини) назвал главную сложность работы в индустрии контента для взрослых. Об этом он высказался в подкасте That's Offensive, запись доступна на YouTube.

Кастл признался, что самой сложной частью работы ему кажется время непосредственно перед съемками. По словам порноактера, в это время он всегда волнуется. Вместе с тем он подчеркнул, что тревога пропадает, когда съемки начинаются

Джонни Кастл родился в штате Нью-Джерси в 1980 году. После окончания университета, где он получил степень в области психологии, начал работать моделью. Впоследствии стал сниматься в порно. В 2012 году Кастл выиграл премию AVN Awards, более известную как «Порно-Оскар», в номинации «Самый недооцененный актер года».

Ранее 44-летняя американская порноактриса Чери Девилль рассказала, как возраст повлиял на ее карьеру в индустрии контента для взрослых. По словам порнозвезды, из-за возраста чаще всего в откровенных роликах она играет мачеху.

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    Олег Давыдов
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