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20:26, 14 июля 2023Интернет и СМИ

44-летняя порноактриса рассказала о влиянии возраста на ее работу

Фото: @cheriedevillexo

44-летняя американская порноактриса Чери Девилль раскрыла влияние возраста на ее работу. В подкасте Inside OnlyFans, доступном на YouTube, она рассказала, что из-за возраста всегда играет мачеху в фильмах для взрослых.

«Я пришла в секс-индустрию, когда мне было около 35 лет, поэтому я всегда играла взрослую женщину, мачеху, милфу — вокруг этой роли строился мой образ», — отметила Девилль.

В итоге, как отметила порноактриса, она несколько раз становилась лучшей порноактрисой, сыгравшей милфу, по версии XBiz. Девилль рассказала, что по этой причине на собственное 40-летие она подарила себе бриллиантовое ожерелье с надписью Milf.

Ранее другая американская порноактриса Серин Сайрен призналась, что ей не нравится играть мачеху в фильмах для взрослых. Звезда порно также добавила, что очень радуется, когда ей нужно сыграть какую-либо другую роль.

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    Олег Давыдов
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