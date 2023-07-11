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08:08, 11 июля 2023Интернет и СМИ

Порноактриса рассказала о нелюбимой роли в фильмах для взрослых

Фото: @serenesirenx

Известная американская порноактриса Серин Сайрен призналась, что ей не нравится играть мачеху в фильмах для взрослых. О нелюбимой роли она рассказала в подкасте Holly Randall Unfiltered, запись доступна на YouTube.

Сайрен заявила, что она часто снимается в порно в образе мачехи. «Я понимаю, это продается, и я не могу выступать против этого, потому что это нравится огромной части моих фанатов. Но блин, как же приятно побывать в роли кого-то другого», — рассказала она. Звезда порно также добавила, что очень радуется, когда ей нужно сыграть какую-либо другую роль.

По словам порноактрисы, на съемках ей нравится примерять другие образы, потому что она сама является матерью и постоянно сталкивается с трудностями воспитания детей.

Ранее канадская порноактриса Эмма Хикс рассказала о том, как религиозные родственники ее мужа относятся к ней. Звезда порно заявила, что они ведут себя с ней как с собственной дочерью.

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    Олег Давыдов
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