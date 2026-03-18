18:09, 18 марта 2026

В Италии назвали поражением срыв выступления российской балерины

Организаторы Les Etoiles: Европарламент требовал отменить выступление Захаровой
Андрей Шеньшаков

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Организаторы гала-концерта звезд мирового балета Les Etoiles заявили, что им пришлось отменить выступление российской балерины Светланы Захаровой после писем от украинцев и из Европарламента. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителей шоу, которое пройдет в Риме, они были вынуждены пойти на такой шаг после обращений официальных лиц.

«Поступило письмо от посольства Украины, потом от сети ассоциации украинцев в Италии. Серьезности делу добавило письмо от заместителя председателя Европарламента Пины Пичиерно», — рассказали организаторы концерта.

Представители Les Etoiles также выразили «глубокое огорчение» и назвали ситуацию со срывом выступления примы-балерины «огромным поражением».

Ранее балерина Анастасия Волочкова прокомментировала отмену выступлений примы Большого театра Светланы Захаровой в Риме. По ее мнению, решение связано со страхом перед российскими артистами и спортсменами.

