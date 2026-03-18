Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
10:13, 18 марта 2026

Волочкова объяснила отмену выступлений Захаровой в Риме

Волочкова: Европейцы боятся профессионализма русских артистов и спортсменов
Ольга Коровина

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала отмену выступлений примы Большого театра Светланы Захаровой в Риме. Ее слова приводит РИА Новости.

По мнению Волочковой, решение организаторов связано со страхом перед российскими артистами и спортсменами, представляющими угрозу из-за высокого уровня профессионализма. Она подчеркнула, что считает Захарову замечательной балериной, признанной во всем мире.

«Я представляла Россию на всех мировых сценах. Всегда боялись, всегда. Конечно, такой уровень конкуренции», — заявила Волочкова. По ее словам, русские артисты «дарят радость» в сложной ситуации и являются миротворцами, но их «уничтожают». Балерина добавила, что коллегам нужно идти вперед с гордо поднятой головой и «посылать» всех европейцев, которые хотят отменить русскую культуру.

Ранее гала-концерт звезд мирового балета Les Etoiles в Риме отменил выступления Захаровой. В Госдуме отмену назвали дискриминацией и примером того, как культура «становится заложником политического давления».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok