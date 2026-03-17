В Госдуме отреагировали на срыв выступления российской балерины в Риме

Амир Хамитов назвал дискриминацией отмену выступления балерины Захаровой в Риме

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов назвал дискриминацией отмену двух выступлений российской балерины Светланы Захаровой в Риме. Его слова передает РИА Новости.

По мнению депутата, такое решение итальянцев является примером того, как культура «становится заложником политического давления».

«Это проявление двойных стандартов: формально заявляя о недопустимости дискриминации, организаторы принимают решение, которое этой дискриминацией и является», — сообщил Хамитов.

Также парламентарий отметил статус балерины Захаровой на мировой сцене, отметив, что, если речь идет об отмене выступления такого большого артиста, то это «уже не про искусство, а про конъюнктуру».

Ранее стало известно, что итальянская сторона отозвала приглашение Светланы Захаровой принять участие в большом гала-концерте звезд мирового балета Les Etoiles в Риме.