В Риме отменили выступления примы Большого театра

В Риме отменили два выступления российской балерины Светланы Захаровой

Гала-концерт звезд мирового балета Les Etoiles в Риме отменил выступления народной артистки России, примы Большого театра Светланы Захаровой. Об этом пишет РИА Новости.

Выступления должны были состояться 20 и 21 марта. Как отметили организаторы, российская балерина не попадает под санкции стран ЕС и была приглашена, поскольку искусство может объединять людей независимо от их национальности.

«Однако в последние дни организаторы получили сообщения от институций и искренние, болезненные послания, которые подчеркнули символическую ответственность культурных учреждений в нынешнем контексте», — сказано в материале.

Организаторы отозвали приглашение Захаровой, заявив, что культурное мероприятие может быть воспринято неверно. По их мнению, это навредит попыткам построить мост между людьми с помощью искусства. Представители проекта подчеркнули, что решительно противодействуют дискриминации по национальному признаку, но «вопреки ранее сделанным заявлениям, Светлана Захарова не будет участвовать на гала-вечере».

В январе расположенный во Флоренции театр Teatro del Maggio Musicale отменил два выступления Светланы Захаровой. Утверждалось, что причиной отмены стала позиция посольства Украины в Италии, направившего письма руководству театра и городским властям. В них указывали на «тесные связи Захаровой с Кремлем», из чего был сделан вывод о неприемлемости ее выступлений.