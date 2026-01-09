Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:50, 9 января 2026Мир

Итальянский театр отменил выступление российской балерины

Итальянский театр отменил выступление российской балерины Захаровой
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Расположенный во Флоренции театр Teatro del Maggio Musicale отменил два выступления российской балерины Светланы Захаровой. Информация об этом появилась на сайте итальянского учреждения культуры.

«Театр объявляет о временной приостановке балета "Па-де-де на пальцах и для пальцев" со Светланой Захаровой и [скрипачем] Вадимом Репиным, запланированного на 20 и 21 января 2026 года, в связи с продолжающейся международной напряженностью, которая может поставить под угрозу успех спектакля», — говорится в сообщении.

Как утверждает издание La Nazione, причиной отмены выступлений стала позиция посольства Украины в Италии, направившего письма руководству театра и городским властям. В них указывается на «тесные связи Захаровой с Кремлем», из чего делается вывод о неприемлемости ее выступлений.

Ранее министр культуры России Ольга Любимова прокомментировала отмену концертов дирижера Валерия Гергиева, оперного певца Ильдара Абдразакова и пианистки Елизаветы Леонской в Европе. Она заявила, что таким образом «западные элиты определенного толка» разрушают культурные мосты и обедняют культурную жизнь собственных граждан.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев заявил о бурном начале 2026 года

    «Неоколониальные замашки». О чем заявили Россия и Китай после захвата танкера в Атлантике

    Раскрыты методы спецназа по снятию стресса

    Лурье не приняла квартиру Долиной

    Во Франции 380 тысяч домов остались без света из-за мощного циклона «Горетти»

    Запорожец призывал лишать жизни российских военных

    В аэропортах Москвы задержали и отменили более 180 рейсов

    Трамп освободил двух граждан России из экипажа танкера Marinera

    Трамп отказался от второй волны атак по Венесуэле

    Армия России взяла под контроль еще один населенный пункт Запорожской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok