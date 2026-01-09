Итальянский театр отменил выступление российской балерины

Расположенный во Флоренции театр Teatro del Maggio Musicale отменил два выступления российской балерины Светланы Захаровой. Информация об этом появилась на сайте итальянского учреждения культуры.
«Театр объявляет о временной приостановке балета "Па-де-де на пальцах и для пальцев" со Светланой Захаровой и [скрипачем] Вадимом Репиным, запланированного на 20 и 21 января 2026 года, в связи с продолжающейся международной напряженностью, которая может поставить под угрозу успех спектакля», — говорится в сообщении.
Как утверждает издание La Nazione, причиной отмены выступлений стала позиция посольства Украины в Италии, направившего письма руководству театра и городским властям. В них указывается на «тесные связи Захаровой с Кремлем», из чего делается вывод о неприемлемости ее выступлений.
Ранее министр культуры России Ольга Любимова прокомментировала отмену концертов дирижера Валерия Гергиева, оперного певца Ильдара Абдразакова и пианистки Елизаветы Леонской в Европе. Она заявила, что таким образом «западные элиты определенного толка» разрушают культурные мосты и обедняют культурную жизнь собственных граждан.