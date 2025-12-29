Реклама

Культура
16:50, 29 декабря 2025Культура

В Минкульте прокомментировали отмену концертов российских артистов в Европе

Глава Минкульта Любимова осудила отмену концертов российских артистов в Европе
Ольга Коровина

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова прокомментировала отмену концертов дирижера Валерия Гергиева, оперного певца Ильдара Абдразакова и пианистки Елизаветы Леонской в Европе. Ее слова передает РИА Новости.

В интервью агентству Любимова осудила отмену выступлений российских артистов. Она заявила, что таким образом «западные элиты определенного толка» разрушают культурные мосты и обедняют культурную жизнь собственных граждан, лишая их доступа к мировому культурному наследию.

«Россия не намерена никого лишать возможности культурно и духовно обогащать жизнь народов мира за счет достижений своей культуры и всегда открыта к конструктивному диалогу», — добавила министр.

В июле был отменен концерт выдающегося российского дирижера Валерия Гергиева в Италии. В ноябре там же отменили выступление известного оперного певца, заслуженного артиста России и солиста Мариинского театра Ильдара Абдразакова в постановке оперы «Дон Жуан». Позже концертный зал нидерландского города Эйндховен объявил об отмене выступления советской и австрийской пианистки Елизаветы Леонской.

