В Италии отменили выступление известного российского оперного певца

В Италии отменили выступление оперного певца Абдразакова в постановке «Дон Жуан»

В Италии отменили выступление известного оперного певца, заслуженного артиста России и солиста Мариинского театра Ильдара Абдразакова в постановке оперы «Дон Жуан». Об этом сообщает ТАСС.

«Ильдар Абдразаков не будет петь в опере "Дон Жуан", которая пройдет на сцене Филармонического театра в январе 2026 года», — говорится в заявлении фонда «Арена ди Верона». Комментировать ситуацию там отказались.

Ранее бывший заместитель министра экономического развития Италии Микеле Джерачи высказался о скандале с отменой выступления российского дирижера Валерия Гергиева в Италии.