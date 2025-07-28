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19:23, 28 июля 2025Культура

Итальянский политик испытал стыд из-за срыва концерта российского артиста

Экс-замминистра Джерачи: Мне было стыдно за отмену концерта Гергиева в Италии
Андрей Шеньшаков
Валерий Гергиев

Валерий Гергиев. Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Бывший заместитель министра экономического развития Италии Микеле Джерачи высказался о скандале с отменой выступления российского дирижера Валерия Гергиева в Италии. Об этом он рассказал в интервью РЕН ТВ.

По словам политика, он испытал чувство стыда, узнав о решении не допускать выдающегося дирижера до участия в крупном фестивале в Казерте.

«Мне действительно стыдно за это решение. Было давление со стороны правительства. Почему мы запрещаем артистам выступать, потому что у них иное мнение? Общество дрейфует в сторону цензуры и нелиберальных ценностей», — заявил Джерачи.

Бывший замминистра также сказал, что в Италии общество предпочитает «притворяться свободным, открытым и либеральным».

Ранее стало известно, что в Италии отменили концерт российского дирижера Валерия Гергиева. Выступление было запланировано на 27 июля, однако власти Казерты в последний момент отменили его, сославшись на возможную «российскую пропаганду».

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