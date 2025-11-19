Культура
00:17, 20 ноября 2025Культура

В Нидерландах объявили об отмене выступления советской пианистки

В Нидерландах отменили концерт пианистки Леонской из-за ее выступления в Москве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Концертный зал нидерландского города Эйндховен объявил об отмене выступления советской и австрийской пианистки Елизаветы Леонской. Об этом сообщает ТАСС.

Концерт был запланирован на 4 декабря. Как объяснила администрация площадки, причиной такого решения были в том числе российское происхождение артистки и ее участие в концерте в одном из московских театров. Организаторы концерта заявили, что «обстоятельства» не оставили им выбора.

Ранее сообщалось, что в Италии отменили выступление известного оперного певца, заслуженного артиста России и солиста Мариинского театра Ильдара Абдразакова в постановке оперы «Дон Жуан». В июле там же отказались проводить концерт выдающегося российского дирижера Валерия Гергиева.

