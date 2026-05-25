В России заявили об ожидании от Зеленского одного шага после удара возмездия

Депутат Журова: Хотелось бы, чтобы удар возмездия привел Киев к соглашению

Хотелось бы, чтобы удар возмездия привел Украину к пониманию того, что нужно идти к мирному соглашению, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Об этом депутат сообщила в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Светланы Журовой, заявления президента Украины Владимира Зеленского должны быть не о самом ударе возмездия, а о причине этого удара — атаке на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета в Луганской Народной Республике, где в тот момент находились десятки людей.

«Реакция Зеленского должна быть именно на это. Как он поведет себя, здесь Западу надо оценку дать. Потому что Запад же его финансирует. Хотелось бы, чтобы это привело к разумному пониманию, что нужно идти к мирному соглашению. Это была бы правильная реакция», — добавила парламентарий.

Ранее журналисты сообщили, что украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) не смогли отразить российские удары по Киеву. Отмечалось, что причиной неудачного отражения ударов стала нехватка ракет для американских систем ПВО, обострившаяся из-за войны США с Ираном.

В свою очередь Зеленский заявил, что от удара возмездия Вооруженных сил (ВС) России 24 мая пострадало шесть областей страны. Он добавил, что защиты в стране должно быть больше.

24 мая ВС России нанесли удар возмездия по военным объектам на Украине за теракт в Старобельске. Для атаки использовались баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Циркон» и ударные беспилотники.

22 мая Вооруженные силы Украины ударили по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске. Президент России Владимир Путин заявил, что дал приказ министерству обороны разработать варианты ответа на атаку.