Нижегородский мажор стал фигурантом уголовного дела

СК: В отношении устроившего ДТП Сергея Корнилова возбудили уголовное дело

Управление Следственного комитета (СК) по Нижегородской области возбудило уголовное дело в отношении нижегородского мажора Сергея Корнилова. Об этом сообщила Baza.

Дело возбуждено по статье «Хулиганство».

Ранее сообщалось, что Корнилов устроил в Нижнем Новгороде массовое дорожно-транспортное происшествие. Находясь за рулем кабриолета Mercedes-Benz SL, он не справился с управлением и столкнулся еще с двумя автомобилями. Виновник аварии называл своих подписчиков «нищетой», говорил, что такие происшествия ему безразличны и «мажоры не умирают».

Позже, отвечая на вопросы журналистов, он называл себя главным героем и говорил, что ему все равно, сколько людей увидят его поведение.

Сразу после ДТП Корнилов отправился в ресторан, где продолжил пить, а затем уснул на одном из диванов.