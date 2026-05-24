Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:57, 24 мая 2026Силовые структуры

Нижегородский мажор стал фигурантом уголовного дела

СК: В отношении устроившего ДТП Сергея Корнилова возбудили уголовное дело
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Кадр: Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Управление Следственного комитета (СК) по Нижегородской области возбудило уголовное дело в отношении нижегородского мажора Сергея Корнилова. Об этом сообщила Baza.

Дело возбуждено по статье «Хулиганство».

Ранее сообщалось, что Корнилов устроил в Нижнем Новгороде массовое дорожно-транспортное происшествие. Находясь за рулем кабриолета Mercedes-Benz SL, он не справился с управлением и столкнулся еще с двумя автомобилями. Виновник аварии называл своих подписчиков «нищетой», говорил, что такие происшествия ему безразличны и «мажоры не умирают».

Позже, отвечая на вопросы журналистов, он называл себя главным героем и говорил, что ему все равно, сколько людей увидят его поведение.

Сразу после ДТП Корнилов отправился в ресторан, где продолжил пить, а затем уснул на одном из диванов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    По Киеву и области нанесен один из самых массированных ударов. По одной из целей отработали «Орешником»

    Новый уполномоченный по правам человека в России прибыла на место трагедии в Старобельске

    Махачев раскрыл сроки ближайшего поединка в UFC

    Названа предварительная причина смерти мэра Нальчика

    Опубликована панорама ночного Киева в ходе ракетного удара

    Россиянин объяснил избегание земляков в поездках словами «бывает стыдно»

    Российский полковник оценил мощность ночного удара возмездия по Украине

    На Украине обвинили Россию в ударе по «центру Древней Руси»

    European Gymnastics вернул россиянам флаг и гимн на соревнованиях

    Появилось видео массированного удара по Киеву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok