Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:29, 16 декабря 2025Мир

В Нидерландах назвали самую большую проблему Украины

Политолог Нимеллер: Украина проиграет в конфликте из-за коррупции
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavlo Bahmut / Globallookpress.com

Коррупция является самой большой проблемой Украины, именно она приведет к поражению страны в конфликте с Россией. Такую точку зрения высказал главный редактор нидерландской телерадиокомпании Ongehoord Nederland и эксперт по геополитике Йост Нимеллер в разговоре с РИА Новости.

Он подчеркнул, что в оказании помощи Киеву нет никакой логики, поскольку выделяемые средства получают обладатели золотых унитазов. По словам эксперта, было зафиксировано много случаев, когда предназначенные для украинских военнослужащих ресурсы не доходили до них.

«Это полная чушь! Я думаю, коррупция — самая большая проблема Украины, и это настоящая причина, по которой они проиграют войну», — считает он.

В начале декабря пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп перестал оказывать Киеву «бесконечную» помощь из-за ситуации с коррупцией на Украине. По ее словам, Трамп убежден, что там злоупотребляли деньгами американских налогоплательщиков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хотите гарантии — уходите из Донбасса». Что известно о новом ультиматуме США и как отреагирует на него Киев?

    Долиной пригрозили выселением

    Анонсирована тотальная блокировка YouTube

    В США рассказали о решающей неделе для Украины и Европы

    В Белом доме высказались о скандале Зеленского с Трампом

    Премьера Финляндии раскритиковали из-за слов о российской угрозе

    Дмитриев предрек замену Британии на Россию в крупном соглашении с США

    Министерство войны США решило изменить число генералов

    Белый дом раскрыл тему предстоящего выступления Трампа

    Сержант батальона ВСУ захотел устроить построение на передовой и поплатился

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok