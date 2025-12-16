Политолог Нимеллер: Украина проиграет в конфликте из-за коррупции

Коррупция является самой большой проблемой Украины, именно она приведет к поражению страны в конфликте с Россией. Такую точку зрения высказал главный редактор нидерландской телерадиокомпании Ongehoord Nederland и эксперт по геополитике Йост Нимеллер в разговоре с РИА Новости.

Он подчеркнул, что в оказании помощи Киеву нет никакой логики, поскольку выделяемые средства получают обладатели золотых унитазов. По словам эксперта, было зафиксировано много случаев, когда предназначенные для украинских военнослужащих ресурсы не доходили до них.

«Это полная чушь! Я думаю, коррупция — самая большая проблема Украины, и это настоящая причина, по которой они проиграют войну», — считает он.

В начале декабря пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп перестал оказывать Киеву «бесконечную» помощь из-за ситуации с коррупцией на Украине. По ее словам, Трамп убежден, что там злоупотребляли деньгами американских налогоплательщиков.