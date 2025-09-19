Интернет и СМИ
06:00, 19 сентября 2025Интернет и СМИ

Украинский блогер назвал один из самых страшных городов Европы

Украинский блогер Алексей Шевцов назвал Неаполь страшным и запущенным городом
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ciro De Luca / Reuters

Популярный в России украинский блогер Алексей Шевцов, известный как itpedia, посетил Неаполь и назвал этот итальянский город страшным. Впечатлениями он поделился в видео, доступном на YouTube.

«Без доли преувеличения Неаполь — один из самых страшных и запущенных городов, что я встречал за всю историю своих путешествий», — заявил блогер. В частности, как пояснил Шевцов, в этом городе много мусора, а также обшарпанных и исписанных граффити зданий.

Он добавил, что пробыл в Неаполе порядка двух недель и все это время задавался вопросом, «как это вообще может быть в Европейском союзе». Вместе с тем блогер указал, что под конец своего путешествия начал привыкать к замеченным им недостаткам. Кроме того, он заверил, что, несмотря на обилие мусора и неухоженность, в этом итальянском городе много красивых исторических зданий и мест.

Ранее сообщалось, что тревел-блогер Марек Пукас посетил Неаполь и счел его грязным и пугающим. По словам путешественника, улицы в этом городе завалены мусором.

    Все новости