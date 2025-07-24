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19:01, 24 июля 2025Путешествия

Турист описал город в Италии словами «пугающий и завален мусором»

What's The Jam: Турист пожаловался на грязь и мусор в итальянском городе Неаполь
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Jānis Beitiņš / Unsplash

Тревел-блогер побывал в одном городе Италии и рассказал, почему он показался ему пугающим. Своими впечатлениями он поделился с изданием What's The Jam.

28-летний турист Марек Пукас и трое его друзей во время автопутешествия в июне 2025 года посетили города Бари, Полиньяно-а-Маре, Альберобелло, Позитано и Сорренто, а затем прибыли в Неаполь. «Я повидал много мест в этой стране, но никогда не видел улиц, настолько заваленных мусором», — такими словами описал свои впечатления от Неаполя Пукас.

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Мужчина пожаловался, что ему долго пришлось искать парковку в «столице пиццы». Многие стекла машин, оставленных у обочин, были разбиты. «Я не знаю, в какой части города мы находились, но это было не похоже на ту Италию, которую я знал. Там была грязь, люди продавали практически все подряд на рынках», — рассказал изданию путешественник.

Своими наблюдениями он поделился в ролике в социальных сетях, но мнения пользователей в комментариях разделились. Одни согласились с позицией блогера, назвав Неаполь «вонючим». Другие посчитали, что он преувеличивает недовольство. «Выглядит не идеально, конечно, но еда здесь лучшая», — отметил другой комментатор.

Ранее россияне назвали главную страну мечты для путешествия — ею оказалась Италия. На втором месте в списке желанных направлений разместилась Франция.

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