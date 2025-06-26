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15:40, 26 июня 2025Путешествия

Россияне назвали страну мечты для путешествия

Главной страной мечты для путешествия у россиян оказалась Италия
Алина Черненко

Фото: Michael Bihlmayer / IMAGO / Globallookpress.com

Россияне назвали главную страну мечты для путешествия — ею оказалась Италия. Таковы данные статистики сервиса «Туту», которая поступила в распоряжение «Ленты.ру».

Уточняется, что за поездку в эту страну отдали голоса 58 процентов участников опроса. На втором месте в списке желанных направлений оказалась Франция (48 процентов), а на третьем — Испания (37 процентов). Кроме того, соотечественники признались, что мечтают побывать в Великобритании, Нидерландах, Португалии, Финляндии и Чехии.

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Согласно данным исследования, всего страны Евросоюза хотели бы посетить 40 процентов респондентов. Отмечается, что женщины сообщают о таком стремлении чаще — в 46 процентах случаев.

Заместитель директора по развитию авиарынка в «Туту» Артем Кузьмин отметил, что в среднем на поездку в Европу россияне тратят 175 тысяч рублей. В эту сумму входят расходы на жилье, питание и развлечения. По его словам, страны ЕС привлекают туристов природой, достопримечательностями, местной кухней и культурно-массовыми мероприятиями.

«Половина респондентов, которые за последние три года ездили в Старый Свет, остались довольны путешествием. Каждый пятый (21 процент) посетовал на сложные и дорогостоящие авиаперелеты», — добавил Кузьмин.

Исследование сервиса путешествий проводилось в июне 2025 года среди 1,3 тысячи соотечественников.

Ранее российская туристка побывала в Европе и осталась разочарована поездкой. Она описала город в Португалии фразой «просто помойка».

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