Российская туристка описала Европу фразой «просто помойка» и вызвала споры в сети

Российская туристка описала европейский город фразой «просто помойка» и вызвала споры в сети. Роликом она поделилась на своей странице @tuunyk в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На видео она идет по улице города в Португалии и снимает себя на фоне зданий. «Шляпа по факту, просто помойка», — заявила она, добавив, что не хочет врать. Некоторые подписчики поддержали автора ролика, а другие посоветовали ей вернуться «в свой Мухосранск».

«Ибо красота в глазах смотрящего», «Португалия красивая страна. А отдыхать можешь ехать в Анапу», «Зачем ты вообще сюда приехала?» — писали недовольные юзеры.

Ранее другая российская путешественница побывала в Европе и описала местных женщин словами «гордятся тем, за что у нас осуждают». Она выразила мнение, что европейки самодостаточны и не конкурируют друг с другом за внимание мужчин.

